Минулого сезону Челсі витратив божевільні гроші на трансфери. Лондонці заплатили більше 600 мільйонів євро, придбавши в тому числі і Михайла Мудрика у Шахтаря.
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Правда, лондонці провалили сезон, посівши 12 місце в АПЛ. Цього літа "сині" вже починають розпродаж футболістів. Одним з трансферів на вихід став Кай Хаверц.
Зірковий трансфер Арсенала
24-річний нападник офіційно став гравцем Арсеналу, де виступає Олександр Зінченко. Кай підписав контракт на п'ять років. Сума переходу оцінюється у 70 мільйонів євро.
Це другий в історії трансфер "канонірів" за дороговизною. Більше Арсенал витрачав лише на Ніколя Пепе. У 2019 році лондонці заплатили за івуарійця 80 мільйонів Ліллю.
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До слова, минулого сезону Арсенал видав найкращий сезон з 2016 року. Команда Мікеля Артети стала віцечемпіоном Англії та вперше за шість років пройшов у Лігу чемпіонів.
Успіхи Кая Хаверца
- Хаверц є вихованцем Баєра, за який з 2016 по 2020 роки забив 46 голів
- У 2020-му Кай перейшов у Челсі за 80 мільйонів євро
- В першому ж сезоні Хаверц виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу
- У фіналі ЛЧ-2021 Челсі мінімально переграв Манчестер Сіті Олександра Зінченка і єдиний гол оформив Хаверц
- Також Кай оформив переможний гол Палмейрасу у фіналі КЧС-2021
- У сезоні 2022-2023 німець провів 47 матчів, у яких забив 9 голів та один асист
- За збірну Німеччини Хаверц відіграв 37 зустрічей, забивши 13 голів
- На рахунку Кая – по два голи на Євро-2020 та ЧС-2022