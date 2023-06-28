Минулого сезону Челсі витратив божевільні гроші на трансфери. Лондонці заплатили більше 600 мільйонів євро, придбавши в тому числі і Михайла Мудрика у Шахтаря.

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Правда, лондонці провалили сезон, посівши 12 місце в АПЛ. Цього літа "сині" вже починають розпродаж футболістів. Одним з трансферів на вихід став Кай Хаверц.

Зірковий трансфер Арсенала

24-річний нападник офіційно став гравцем Арсеналу, де виступає Олександр Зінченко. Кай підписав контракт на п'ять років. Сума переходу оцінюється у 70 мільйонів євро.

Це другий в історії трансфер "канонірів" за дороговизною. Більше Арсенал витрачав лише на Ніколя Пепе. У 2019 році лондонці заплатили за івуарійця 80 мільйонів Ліллю.

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До слова, минулого сезону Арсенал видав найкращий сезон з 2016 року. Команда Мікеля Артети стала віцечемпіоном Англії та вперше за шість років пройшов у Лігу чемпіонів.

Успіхи Кая Хаверца