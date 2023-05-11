Минулого літа Олександр Зінченко став гравцем лондонського Арсеналу. "Каноніри" заплатили 30 мільйонів фунтів Манчестер Сіті за українця.

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Протягом цього сезону футболіст став основним у команді та одним із її лідерів. Це допомагає клубу досі претендувати на чемпіонство, на яке ще влітку не сильно розраховували.

Тим не менш, Олександр чимало пропустив через травми. І ось тепер українець знову буде змушений відправитись у лазарет. Британські ЗМІ повідомляють, що Зінченко пошкодив литковий м'яз у матчі із Ньюкаслом.

Тоді гравець був замінений на 61 хвилині. Повідомляється, що українець пропустить весь залишок сезону, його в основі замінить Кіран Тірні. Цього сезону Зінченко відіграв 33 поєдинки, забивши один гол та віддавши два асисти.

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Нагадаємо, що за три тури до фінішу сезону Арсенал іде другим в АПЛ, відстаючи від лідера Манчестер Сіті на один бал. Правда, у манкуніанців ще є гра в запасі. "Канонірам" залишилось зіграти проти Брайтона, Ноттінгем Форест та Вулверхемптона.