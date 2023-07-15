У травні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона була організована в рамках благодійної платформи UNITED24.

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Після неї голова держави оголосив про організацію благодійного матчу Game4Ukraine в Лондоні 5 серпня. У ньому зіграють команди зірок, де капітанами будуть Зінченко та Шевченко.

Метою стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами. Організатори оголосили чергового учасника матчу.

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Ним став ексгравець збірної Франції Ерік Абідаль. Футболіст виступав за Монако, Лілль, Ліон, Барселону та Олімпіакос. Втім цього року репутація Еріка суттєво похитнулась.

У лютому Ерік поїхав до Москви на так званий "Кубок легенд" разом з іншими зірками, щоб потішити фанатів з країни-терористки. Тому рішення запросити Абідаля на матч на підтримку України виглядає дивним.

Топ-зірки футболу, які зіграють у благодійній грі Game4Ukraine:

  • Фабіо Каннаваро
  • Самуель Етоо
  • Жерар Піке
  • Діда
  • Єнс Леманн
  • Патрік Вієйра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джіммі Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тоні
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Ессьєн
  • Рікардо Карвальо
  • Робер Пірес
  • Гаель Кліші
  • Пер Мертезакер
  • Бакарі Санья
  • Джек Вілшер
  • Вільям Галлас
  • Йон Арне Ріісе
  • Патрік Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Веслі Морган
  • Антоніо Валенсія
  • Крістіан Пануччі
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Глен Джонсон
  • Мікаель Сільвестр
  • Девід Джеймс
  • Мартін Шкртел
  • Денні Дрінквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массімо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудічіні
  • Чарлі Адам
  • Патрік Овомоєла