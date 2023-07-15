У травні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона була організована в рамках благодійної платформи UNITED24.

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Після неї голова держави оголосив про організацію благодійного матчу Game4Ukraine в Лондоні 5 серпня. У ньому зіграють команди зірок, де капітанами будуть Зінченко та Шевченко.

Метою стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який був знищений російськими окупантами. Організатори оголосили чергового учасника матчу.

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Ним став ексгравець збірної Франції Ерік Абідаль. Футболіст виступав за Монако, Лілль, Ліон, Барселону та Олімпіакос. Втім цього року репутація Еріка суттєво похитнулась.

У лютому Ерік поїхав до Москви на так званий "Кубок легенд" разом з іншими зірками, щоб потішити фанатів з країни-терористки. Тому рішення запросити Абідаля на матч на підтримку України виглядає дивним.

Топ-зірки футболу, які зіграють у благодійній грі Game4Ukraine: