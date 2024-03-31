Матчі за збірну повернули впевненість: Довбик знову забив за Жирону – відео
Безгольова серія Артема Довбика у Жироні тривала вісім матчів. "Прокляття" українському форварду вдалося зняти під час поєдинку з Бетісом.
У матчі 30-го туру Ла Ліги Жирона приймала Бетіс. У стартовому складі господарів поля вийшли Артем Довбик та Віктор Циганков, пише 24 Канал.
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Довбик повернув гольове чуття
У першому таймі форвард "жиронців" мав кілька нагод забити з гри. Однак м'яч вперто оминав рамку воріт Бетіса.
Чергову нагоду Артем здобув на 36-й хвилині. У штрафному майданчику Бетіса арбітр за допомогою ВАР вгледів порушення правил. До одинадцятиметрової позначки підійшов Довбик. Український бомбардир перехитрив голкіпера, пробивши у протилежний кут воріт.
Відео голу Довбика
- Зазначимо, що гольове чуття повернулося до Довбика під час міжнародної перерви. Форвард забив переможний гол у матчі збірної України та Боснії і Герцеговини (2:1).
- За Жирону Довбик востаннє забивав 21 січня. Тоді у поєдинку проти Севільї (5:1) українець оформив хет-трик. Наразі на рахунку Артема 15 голів у Ла Лізі.