В матче 30-го тура Ла Лиги Жирона принимала Бетис. В стартовом составе хозяев поля вышли Артем Довбик и Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.
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Довбик вернул голевое чутье
В первом тайме форвард "жиронцев" имел несколько возможностей забить с игры. Однако мяч упорно обходил рамку ворот Бетиса.
Очередную возможность Артем получил на 36-й минуте. В штрафной площадке Бетиса арбитр с помощью ВАР усмотрел нарушение правил. К одиннадцатиметровой отметке подошел Довбик. Украинский бомбардир перехитрил голкипера, пробив в противоположный угол ворот.
Видео гола Довбыка
- Отметим, что голевое чутье вернулось к Довбику во время международного перерыва. Форвард забил победный гол в матче сборной Украины и Боснии и Герцеговины (2:1).
- За Жирону Довбик последний раз забивал 21 января. Тогда в поединке против Севильи (5:1) украинец оформил хет-трик. Сейчас на счету Артема 15 голов в Ла Лиге.