У четвер, 21 березня, відбувся матч півфіналу плей-оф Боснія і Герцеговина – Україна. "Синьо-жовті" пропустили автогол на 57-й хвилині. Микола Матвієнко зрізав м'яч у власні ворота після пасу Дедіча, пише 24 Канал.

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На 81-й хвилині матчу Сергій Ребров випустив на поле Романа Яремчука, який замінив Бражка. Вже через чотири хвилини форвард Валенсії опинився в обіймах партнерів по команді. Роман холоднокровно замкнув бездоганний пас Коноплі.

Відео голу Яремчука

Коли до завершення основного часу залишалося дві хвилини, українці забили другий гол. Яремчук зробив навіс у штрафний майданчик, який замкнув нападник Жирони Довбик.

Відео голу Довбика

У підсумку матч завершився перемогою України з рахунком 2:1. Підопічні Сергія Реброва вийшли до фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024, де зіграє з Ісландією.