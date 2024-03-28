Європейські ліги виходять на завершальну стадію сезону 2023-2024. В чемпіонаті Іспанії залишилось провести дев'ять турів. І хоч питання чемпіонства вже майже вирішене, боротьба за путівки в Лігу чемпіонів обіцяє бути гарячою, пише 24 канал.

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Боротьба за чемпіонство

Перше місце наразі посідає мадридський Реал. Команда Андрія Луніна випереджає Барселону аж на 8 очок, що в реаліях чемпіонату Іспанії є досить великим гандикапом.

Турнірна таблиця Ла Ліги (топ-12):

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 22 6 1 64-20 72 2 Барселона 19 7 3 60-34 64 3 Жирона 19 5 5 59-34 62 4 Атлетік 16 8 5 50-26 56 5 Атлетіко 17 4 8 54-34 55 6 Реал Сосьєдад 12 10 7 42-31 46 7 Бетіс 10 12 7 34-33 42 8 Валенсія 11 7 10 32-32 40 9 Вільярреал 10 8 11 47-51 38 10 Хетафе 9 11 9 37-42 38 11 Лас-Пальмас 10 7 12 29-32 37 12 Осасуна 10 6 13 33-43 36

Довідка. Топ-четвірка команд виходить напряму в Лігу чемпіонів, п'яте місце отримає путівку в Лігу Європи. Також туди потрапить переможець Кубка, а шосте місце – в Лігу конференцій. Втім якщо Копа Дель Рей виграє Атлетік (у фіналі гратиме з Мальоркою), то шоста команда перейде в ЛЄ, а у Лігу конференцій відправиться сьома команда.

Тим не менш, каталонці зберігають надію нав'язати "бланкос" боротьбу за золото. Якщо це і реально, то Барсі неодмінно треба перемагати в очній дуелі 21 квітня. Правда, пройде вона на "Сантьяго Бернабеу", що відчутно зменшує шанси підопічних Хаві.



Андрій Лунін / Getty Images

Втім навіть в разі перемоги відрив скоротиться до п'яти очок. Тобто Барселоні треба і самій брати максимум, і очікувати 2-3 осічки від Реала. А в це не особливо віриться, адже команда Анчелотті має непоганий календар. Виїзд до Реал Сосьєдада – єдиний важкий поєдинок в кінці сезону, окрім Ель Класіко.

Календар Реала та Барселони:

Тур РЕАЛ БАРСЕЛОНА 30 Атлетік (д) Лас-Пальмас (д) 31 Мальорка (г) Кадіс (г) 32 Барселона (д) Реал (г) 33 Реал Сосьєдад (г) Валенсія (д) 34 Кадіс (д) Жирона (г) 35 Гранада (г) Реал Сосьєдад (д) 36 Алавес (д) Альмерія (г) 37 Вільярреал (г) Райо Вальєкано (д) 38 Бетіс (д) Севілья (г)

Хто потрапить в Лігу чемпіонів

Куди цікавішою має вийти боротьба за 3-4 місця, які дадуть право зіграти в Лізі чемпіонів. Ще на початку року здавалось, що головна сенсація турніру Жирона точно фінішує у топ-четвірці.

Проте в останніх семи матчах Ла Ліги команда Довбика та Циганкова виграла лише двічі, що відкинуло її на третє місце. Натомість набрав ходу Атлетік, який за цей же період виграв чотири рази та відібрав очки у Барселони (0:0).

На руку Жироні може зіграти спад у формі Атлетіко, який на даний момент впав на п'яте місце. Жирона випереджає мадридців на 7 очок та Атлетік – на 6. Що цікаво, як раз у команди з Мадрида очікується найлегший календар серед претендентів.

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"Матрацники" вже відіграли всі матчі проти Реала та Барселони, а лобові матчі проти Жирони та Атлетіка проведуть на своєму полі. Важкими можуть стати виїзди до Реал Сосьєдада та Вільярреала. Крім того, мадридці залишаються в Лізі чемпіонів та мають хороші шанси на вихід у півфінал за підсумком дуелей з дортмундською Боруссією.

Звісно ж, і кадровий потенціал Атлетіко вищий за опонентів, хоч до лави запасних і є претензії. У свою чергу, команда з Більбао теж має непоганий календар, але на підопічних Вальверде очікують важкі виїзди. Серед них – в гості до мадридських Реала, Атлетіко та Райо Вальєкано. А наступними вихідними на команду очікує фінал Кубка проти Мальорки.

А ось у Жирони календар виглядає найважчим. Команда Мічела прийматиме Барселону, поїде в гості до Атлетіко та Валенсії. Також непростими будуть ігри проти Бетіса та Вільярреала. З іншого боку, команда має непогану лаву запасних, щоб замінювати травмованих.



Віктор Циганков та Артем Довбик / інстаграм Жирони

А найголовніше, що саме Жирона має суттєвий гандикап над прямими опонентами. Хочеться вірити, що лютнево-березневий спад каталонців був ситуативним і команда збереться, щоб вперше в історії зіграти в Лізі чемпіонів.

Календар претендентів на топ-4:

Тур ЖИРОНА АТЛЕТІК АТЛЕТІКО 30 Бетіс (д) Реал (г) Вільярреал (г) 31 Атлетіко (г) Вільярреал (д) Жирона (д) 32 Кадіс (д) Гранада (д) Алавес (г) 33 Лас-Пальмас (г) Атлетіко (г) Атлетік (д) 34 Барселона (д) Хетафе (г) Мальорка (г) 35 Алавес (г) Осасуна (д) Сельта (д) 36 Вільярреал (д) Сельта (г) Хетафе (г) 37 Валенсія (г) Севілья (д) Осасуна (д) 38 Гранада (д) Райо Вальєкано (г) Реал Сосьєдад (г)

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Тим не менше, букмекери не сумніваються, що Жирона втримається у топ-четвірці. Вихід каталонців у Лігу чемпіонів оцінюється всього в 1,05. В дуелі ж "атлетичних" команд перевагу віддають мадридцям – 1,42 проти 2,80 на клуб з Більбао.

При цьому досі приймаються котирування навіть на чемпіонство Жирони, але коефіцієнт там захмарний – аж 100,00. У свою чергу тріумф Реала оцінюється в 1,02, а Барселони – у 12,00.

Чи стане Довбик найкращим бомбардиром?

Крім того, є додаткова мотивація для українських фанатів повболівати за Артема Довбика. Форвард веде боротьбу за звання найкращого бомбардира Ла Ліги, маючи на своєму рахунку 14 голів, посідаючи четверте місце. На два голи більше має Джуд Беллінгем з Реала, на один – Анте Будімір та Борха Майораль:

Джуд Беллінгем (Реал) – 16 Анте Будімір (Осасуна) – 15 Борха Майораль (Хетафе) – 15 Артем Довбик (Жирона) – 14 Альваро Мората (Атлетіко) – 14 Роберт Левандовський (Барселона) – 13 Александер Серлот (Вільярреал) – 13 Горка Гурусета (Атлетік) – 13 Вінісіус Жуніор (Реал) – 12 Уго Дуро (Валенсія) – 12

На руку Артему може зіграти виліт майже до кінця сезону Борхи Майораля через травму, а також нетоповий статус Осасуни. Втім позаду також підтискають такі монстри як Мората, Левандовський чи Вінісіус.



Артем Довбик / Getty Images

Зрештою саме форвард Барселони і вважається головним фаворитом на Трофео Пічічі, маючи трохи більше шансів за Беллінгема. А ось Довбика вважають третім претендентом на це звання, на його перемогу або Морати можна поставити за 7,00.

Головні претенденти на Трофео Пічічі:

Роберт Левандовський (Барселона) – 3,00

Джуд Беллінгем (Реал) – 3,30

Артем Довбик (Жирона) – 7,00

Альваро Мората (Атлетіко) – 7,00

Борха Майораль (Хетафе) – 10,00

Анте Будімір (Осасуна) – 15,00

Вінісіус Жуніор (Реал) – 20,00

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Роман Яремчук хоче в єврокубки

Коротко варто згадати і про Романа Яремчука, який став основним форвардом Валенсії. Його команда несподівано претендує на потрапляння в єврокубки. Скоріш за все, для цього достатньо буде посісти сьоме місце. Проте якщо Кубок виграє Мальорка, а не Атлетік, то для виходу в єврокубки треба посісти шосте місце.



Роман Яремчук / Getty Images

Наразі Валенсія йде восьмою, маючи відставання від Бетіса у два бали та від Реал Сосьєдада – у шість. Крім того, позаду "кажанів" вишикувалась черга з чотирьох команд, які також мріють про Європу. Календар у Валенсії непоганий, ще навіть є матч в запасі. Хоча виїзди до Барселони та Сосьєдада виглядають важкими.

Календар Валенсії на фініші сезону: Мальорка (д), Гранада (г), Осасуна (г), Бетіс (д), Барселона (г), Алавес (д), Райо Вальєкано (д), Реал Сосьєдад (г), Жирона (д), Сельта (г).