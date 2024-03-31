У матчі 30-го туру Ла Ліги Жирона приймала Бетіс. У стартовому складі господарів поля вийшли Артем Довбик та Віктор Циганков, пише 24 Канал.

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Довбик повернув гольове чуття

У першому таймі форвард "жиронців" мав кілька нагод забити з гри. Однак м'яч вперто оминав рамку воріт Бетіса.

Чергову нагоду Артем здобув на 36-й хвилині. У штрафному майданчику Бетіса арбітр за допомогою ВАР вгледів порушення правил. До одинадцятиметрової позначки підійшов Довбик. Український бомбардир перехитрив голкіпера, пробивши у протилежний кут воріт.

Відео голу Довбика