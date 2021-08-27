Зоря зіграє з Ромою Жозе Моурінью: результати жеребкування Ліги конференцій

Луганська Зоря після провалу у кваліфікації Ліги Європи продовжить виступати у Лізі конференцій – новому турнірі УЄФА. У п'ятницю, 27 серпня, луганці дізналися суперників на груповому етапі.

Суперники Зорі у Лізі конференцій

Під час жеребкування Зоря була у другому кошику, тому уникнула зустрічі з такими клубами: Феєнордом, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж

До речі Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу

Луганська команда потрапила до групи C. З першого кошика Зоря отримала в суперники італійську Рому португальського тренера Жозе Моурінью.

Група Зорі

Рома (Італія)

ЦСКА Софія (Болгарія)

Буде-Глімт (Норвегія)

Українські клуби у єврокубках

Окрім Зорі, у Лізі конференцій виступали полтавська Ворскла та ковалівський Колос. Та українські клуби не подолали кваліфікацію.

Ворскла сенсаційно програла фінському клубу КуПС у 2 раунді кваліфікації. Натомість Колос у 3 раунді поступився казахстанській команді Шахтар Караганда.

Щодо Зорі, то луганська команда у раунді плей-офф Ліги Європи вилетіла від австрійського Рапіду.

Варте уваги Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Єдиний український клуб, який пройшов кваліфікацію, – це Шахтар. Донеччани вийшли у груповий етап Ліги чемпіонів.

Окрім Зорі та Шахтаря, Україну представить і київське Динамо. Кияни гарантували собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.