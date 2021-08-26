Шахтар – Монако 2:2

Голи: Марлос, 74, Агілар, 114 (авт) – Бен Єддер, 18, 39

Шахтарю в матчі проти Монако достатньо було не програти. Мінімальна перемога на виїзді давала більше шансів "гірникам". Але експерти не скидали "монегасків" з рахунків.

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Проблеми для Шахтаря додалися і через травму голкіпера Анатолія Трубіна. Відтак у ворота повернувся Андрій Пятов. Тож знов у матчі Ліги чемпіонів в складі Шахтаря вийшло лише два українці – окрім Пятова, це був захисник Микола Матвієнко.

І вже з початку матчу в Шахтаря розпочалися проблеми. Гості одразу кинулися їх пресингувати, створюючи момент за моментом. Гравці Шахтаря ж не могли дійти на третину поля суперника. Тож все закінчилося забитими голами у ворота "помаранчево-чорних". Лише за перший там Монако 13 разів пробило по воротах Шахтаря. "Гірники" завдали лише два удари, але жодного – у площину воріт.

Дубль Бен Єддера

Рахунок у матчі було відкрито на 18-й хвилині. Чергова атака гостей закінчилася ударом Фолланд з під захисника. Пятов на цей удар зреагував, але м'яч відлетів у центр штрафного майданчика. А вже там першим на добиванні опинився Бен Єддер. Тут варто відзначити провал захисників та опорників Шахтаря, який не завадили форварду відзначитися.

А до кінця першого тайму Бен Єддер оформив дубль. І знову помилка захисників, і знову удар в дотик. Цього разу після прострілу Кайо Енріке з флангу.

Між цими голами ще був момент у Бадіашиле, який після навісу зі штрафного пробив у штангу. А вже на останній хвилині першого тайму Бен Єддер міг оформити хет-трик, але не зумів перекинути Пятова.

Прокидання Шахтаря

У другому таймі Шахтар намагався вирівняти гру. Для цього замість Матвієнка на лівий фланг оборони вийшов Ісмаілі. Але ключовою стала інша заміна – на 66-й хвилині замість Тете вийшов Марлос.

Хоча Монако і далі продовжувало завдавати неприємностей господарям поля. Все той же Бен Єддер знову отримав момент, коли перекидав Пятова. Цього разу голкіпер з його ударом впорався.

Та на 74-й хвилині Шахтар таки скоротив відставання в рахунку. Траоре віддав пас на Алана Патріка у штрафний, а той знайшов вільного Марлоса поруч. І вже той не змарнував свою нагоду.

Та наприкінці матчу, вже у компенсований арбітром час, Монако таки могло забити вирішальний гол. Швидкий контрвипад "монегасків" закінчився підступним ударом Фолланда. Але Пятов у стрибку дотягнувся кінчиками пальців та відбив м'яч.

Оскільки за сумою двох матчів була нічия 2:2, то команди були змушені зіграти овертайми.

Фантастичний Мудрик та курйозний автогол

Мудрик вийшов на поле наприкінці другого тайму. Він намагався загострювати гру, але дуже часто "перетягував", втрачаючи момент. Та саме завдяки йому Шахтар зумів забити. На 114-й хвилині він на своїй половині поля у підкаті перехопив м'яч, після чого "гірники" організували атаку. Фернандо намагався прорватися до воріт, але м'яч підхопив Мудрик. Вже у штрафному він хотів скинути під удар партнеру, але м'яч влучив у ногу Агілару, і по неймовірній траєкторії той залетів у ворота Нюбеля.

Шахтар грає внічию, але за сумою двох матчів проходить далі – у груповий етап Ліги чемпіонів. Свого суперника "гірники" дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 26 серпня.