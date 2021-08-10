Шахтар – Колос 0:0 (по пен 3:1)

Перший матч між цими командами закінчився внічию 0:0. Тож переможець цього матчу автоматично гарантував би собі вихід у наступний раунд.

Вже на початку матчу ковалівці мали можливість забити гол. На 8-й хвилині Колос міг відкрити рахунок. Після пасу Золотова Дієго міг забивати. Він пробив повз голкіпера. І Сітчінава вже готовий був відправити м'яч у ворота, але йому завадив Буйволов. А добивання Костишина теж заблокували.

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Згодом обидві команди перейшли на позиційну боротьбу. Ударів було чимало, але влучність – не надто. Удар Дієго на початку зустрічі став єдиним, який був у площину в першому таймі.

Відео найкращих моментів першого тайму в матчі

У другому таймі ситуація не надто змінилася. І найкраще цей відрізок матчу характеризує дальній удар гравця Шахтаря мало не з відчаю – потужно і влучно, але в руки Волинцю.

Відео найкращих моментів в другому таймі матчу

Тож після нічиї 0:0 в основний час, командам випало грати екстратайми. І вже там господарі проявили себе значно краще, організувавши декілька небезпечних випадів на ворота української команди. Але голів так і не забили.

Відтак переможця матчу та учасника наступного раунду команди визначали в серії пенальті. І тут цілковитий успіх був на стороні Шахтаря. Першим пробивати відправився Нурієв, але Шацький відбив його удар. Натомість Волинець не впорався з ударом Рустемовича.

Далі пробивав Чорноморець, і він таки забив. на відміну від решти своїх партнерів. Удари Чурка та Павловця Шацький відбив. А от Волинець не зумів відбити бодай один удар суперника.

Колос програє у серії пенальті та вилітає у кваліфікації Ліги конференцій. В наступний раунд проходить Шахтар з Караганди.