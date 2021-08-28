Зоря розпочне груповий етап Ліги конференцій 16 вересня виїзним матчем проти норвезького клубу Буде-Глімт. А в останній день вересня у Запоріжжя завітає італійська Рома.

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Календар матчів Зорі у Лізі Європи

1 тур. Буде-Глімт – Зоря (16 вересня, 22:00)

2 тур. Зоря – Рома (30 вересня, 19:45)

3 тур. ЦСКА Софія – Зоря (21 жовтня, 22:00)

4 тур. Зоря – ЦСКА Софія (4 листопада, 19:45)

5 тур. Рома – Зоря (25 листопада, 22:00)

6 тур. Зоря – Буде-Глімт (9 грудня, 19:45)

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Як відомо, Зоря вилетіла з Ліги Європи. Луганська команда у плей-офф кваліфікації дещо несподівано поступилася австрійському Рапіду.