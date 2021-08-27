Суперники Зорі у Лізі конференцій
Під час жеребкування Зоря була у другому кошику, тому уникнула зустрічі з такими клубами: Феєнордом, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж
До речі Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу
Луганська команда потрапила до групи C. З першого кошика Зоря отримала в суперники італійську Рому португальського тренера Жозе Моурінью.
Група Зорі
- Рома (Італія)
- ЦСКА Софія (Болгарія)
- Буде-Глімт (Норвегія)
Українські клуби у єврокубках
Окрім Зорі, у Лізі конференцій виступали полтавська Ворскла та ковалівський Колос. Та українські клуби не подолали кваліфікацію.
Ворскла сенсаційно програла фінському клубу КуПС у 2 раунді кваліфікації. Натомість Колос у 3 раунді поступився казахстанській команді Шахтар Караганда.
Щодо Зорі, то луганська команда у раунді плей-офф Ліги Європи вилетіла від австрійського Рапіду.
Варте уваги Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
Єдиний український клуб, який пройшов кваліфікацію, – це Шахтар. Донеччани вийшли у груповий етап Ліги чемпіонів.
Окрім Зорі та Шахтаря, Україну представить і київське Динамо. Кияни гарантували собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.