Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, а також шість переможців топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії. Решта три кошики сформували на основі рейтингу клубів.
Донецький Шахтар під час жеребкування потрапив у третій кошик, а київське Динамо – в четвертий.
Результати жеребкування:
- Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге
- Група B: Атлетіко, Ліверпуль, Порту, Мілан
- Група C: Спортінг, Боруссія (Дортмунд), Аякс, Бешикташ
- Група D: Інтер, Реал, Шахтар, Шериф
- Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо
- Група F: Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз
- Група G: Лілль, Севілья, Зальцбург, Вольфсбург
- Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме
Дати матчів
На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.
Зважаючи, що Україна представлена двома командами, то матчі Динамо та Шахтаря будуть розводити. Одна команда буде грати матчі у вівторок, інша – в середу.
- 14/15 вересня
- 28/29 вересня
- 19/20 жовтня
- 2/3 листопада
- 23/24 листопада
- 7/8 грудня