Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, а також шість переможців топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії. Решта три кошики сформували на основі рейтингу клубів.

Донецький Шахтар під час жеребкування потрапив у третій кошик, а київське Динамо – в четвертий.

Результати жеребкування:

  • Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге
  • Група B: Атлетіко, Ліверпуль, Порту, Мілан
  • Група C: Спортінг, Боруссія (Дортмунд), Аякс, Бешикташ
  • Група D: Інтер, Реал, Шахтар, Шериф
  • Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо
  • Група F: Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз
  • Група G: Лілль, Севілья, Зальцбург, Вольфсбург
  • Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме

Дати матчів

На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.

Зважаючи, що Україна представлена двома командами, то матчі Динамо та Шахтаря будуть розводити. Одна команда буде грати матчі у вівторок, інша – в середу.

  • 14/15 вересня
  • 28/29 вересня
  • 19/20 жовтня
  • 2/3 листопада
  • 23/24 листопада
  • 7/8 грудня