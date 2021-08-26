Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, а також шість переможців топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії. Решта три кошики сформували на основі рейтингу клубів.

Донецький Шахтар під час жеребкування потрапив у третій кошик, а київське Динамо – в четвертий.

Результати жеребкування:

Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге

Група B: Атлетіко, Ліверпуль, Порту, Мілан

Група C: Спортінг, Боруссія (Дортмунд), Аякс, Бешикташ

Група D: Інтер, Реал, Шахтар , Шериф

, Шериф Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо

Група F: Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз

Група G: Лілль, Севілья, Зальцбург, Вольфсбург

Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме

Дати матчів

На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.

Зважаючи, що Україна представлена двома командами, то матчі Динамо та Шахтаря будуть розводити. Одна команда буде грати матчі у вівторок, інша – в середу.