Зоря – Рапід 2:3

Голи: Гладкий, 40, Шахаб, 87 (пен) – Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68

Зоря перший матч на виїзді програла 3:0. Тож з різницею в три і більше голів команді треба було перемагати в Запоріжжі. Натомість луганці самі пропустили тричі.

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Проблеми для Зорі розпочалися вже на початку зустрічі. Гості спокійно встояли під натиском атак Зорі, після чого організували свій гол. Швидкими пасами їм вдалося втекти в атаку, і Грюлль без проблем пробив у ближній кут вже з меж штрафного майданчика.

А вже на 15*-й хвилині зустрічі Рапід був попереду в рахунку на два голи. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Граймля, і той пробив повз усіх гравців, які перебували перед ним, у ворота.

Отримавши таку перевагу, футболісти Рапіда відійшли на свою половину поля, віддавши ініціативу Зорі. От тільки перевести її в забиті голи "мужикам" повною мірою не вдалося. Команда пробивала чимало, але якість цих ударів залишала бажати кращого.

Та все ж один гол ще до перерви Зоря таки забила. Після навісу від Булеци Гладкий головою зіграв на випередження та відправив м'яч перед самим голкіпером у ворота. Цілком можливо, що з офсайду, але системи VAR на цьому матчі не було.

У другому таймі в Зорі знову виникли проблеми – ушкодження отримав голкіпер Шевченко. тож його довелося замінити. Мацапура, який вийшов на заміну, теж пропустив гол, хоча його вини в цьому немає. Просто гості чітко розіграли вихід два в два, і Фунтас відправив м'яч вже у порожні ворота.

Коли ж Зоря мала можливість забивати у порожні ворота, то не склалося – Громов невдало прийняв м'яч, і за цей час його удар вже заблокували. А коли Хомченовський таки забив, то гол не зарахували через офсайд.

Наприкінці зустрічі луганці знову змогли скоротити відставання – Шахаб реалізував пенальті, яке ж сам і заробив. І за дві хвилини він мав можливість зрівняти рахунок. І знову з пенальті. Але цього разу Гартлер впорався з його ударом.

Закінчився матч кров'ю – Кабаєв розбив носа Шустеру, але за це отримав лише жовту картку.

Зоря не набирає жодного очка в скарбницю України, натомість дає це зробити чи не головному конкуренту – Австрії. І вилітає з Ліги Європи, продовживши свій єврокубковий сезон в Лізі конференцій.