Соперники Зари в Лиге конференций
Во время жеребьевки Заря была во второй корзине, поэтому избежала встречи с такими клубами: Фейеноордом, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж
Кстати Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа
Луганская команда попала в группу C. Из первой корзины Заря получила в соперники итальянскую Рому португальского тренера Жозе Моуринью.
Группа Зари
- Рома (Италия)
- ЦСКА София (Болгария)
- Буде-Глимт (Норвегия)
Украинские клубы в еврокубках
Кроме Зари, в Лиге конференций выступали полтавская Ворскла и ковалевский Колос. Но украинские клубы не преодолели квалификацию.
Ворскла сенсационно проиграла финскому клубу КуПС во 2 раунде квалификации. Зато Колос в 3 раунде уступил казахстанской команде Шахтер Караганда.
По Заре, то луганская команда в раунде плей-офф Лиги Европы вылетела от австрийского Рапиду.
Стоящее Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
Единственный украинский клуб, который прошел квалификацию, – это Шахтер. Дончане вышли в групповой этап Лиги чемпионов.
Кроме Зари и Шахтера, Украину представит и киевское Динамо. Киевляне гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.