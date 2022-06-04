Збірна України отримає чималу суму у разі виходу на чемпіонат світу-2022

У фіналі відбору ЧС-2022 Україна зіграє проти Уельсу. Матч відбудеться вже у неділю, 5 червня.

Підопічні Петракова отримають солідний гонорар у разі перемоги

Якщо збірна України переможе Уельс, то за потрапляння на чемпіонат світу-2022 отримає 2,5 мільйони доларів. Ще 8 мільйони заробить після групового етапу.

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За вихід до 1/8 фіналу можна отримати ще 12 мільйони, 1/4-ї – 16 мільйонів. Четверте місце отримає 22 мільйони, третє – 26 мільйони. Фіналіст – 32 мільйони, переможець – 45 мільйонів.

Уельс – Україна: що відомо про поєдинок

Збірна України 2 червня прилетіла у Кардіфф, де і відбудеться матч.

У попередньому матчі збірна України здолала команду з Шотландії. 1 червня "синьо-жовті" перемогли шотландців у півфінальному матчі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

На початку матчу рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Вже у другому таймі Роман Яремчук подвоїв перевагу українців. Шотландець Каллум Макгрегор додав інтриги своїм голом на 79-й хвилині.

Артем Довбик забив третій м'яч і цим переможно закінчив матч Україна – 1:3.

На фінал проти Уельсу українці розкупили усі квитки, які виділили у гостьовий сектор для наших фанатів Асоціація футболу Уельсу. Стадіон "Кардіфф Сіті", який прийме поєдинок, вміщує 30 тисяч глядачів.

Захисник збірної Уельсу Бен Девіс поділився очікуваннями від матчу з Україною за вихід на чемпіонат світу-2022. Він високо оцінив гру підопічних Петракова, проте не вважає її чимось незвичним.

Колишній гравець збірної Уельсу Баррі Хорн поділився думками щодо майбутнього поєдинку своїх земляків проти України в плей-офф відбору на чемпіонату світу-2022.

Він наголосив, що відбір на ЧС-2022 – не Євробачення. Також він закликає своїх земляків не шкодувати українців на полі.

Поєдинок Уельс – Україна відбудеться вже 5 червня у Кардіффі. Початок матчу о 19:00 за київським часом.