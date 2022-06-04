Подопечные Петракова получат солидный гонорар в случае победы

Если сборная Украины победит Уэльс, то за попадание на чемпионат мира-2022 получит 2,5 миллиона долларов. Еще 8 миллионов заработает после группового этапа.

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За выход в 1/8 финала можно получить еще 12 миллионов, 1/4 – 16 миллионов. Четвертое место получит 22 миллиона, третье – 26 миллионов. Финалист – 32 миллиона, победитель – 45 миллионов.

К слову. Поединок Уэльс – Украина состоится 5 июня в Кардиффе. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Уэльс – Украина: что известно о поединке