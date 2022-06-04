Підопічні Петракова отримають солідний гонорар у разі перемоги

Якщо збірна України переможе Уельс, то за потрапляння на чемпіонат світу-2022 отримає 2,5 мільйони доларів. Ще 8 мільйони заробить після групового етапу.

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За вихід до 1/8 фіналу можна отримати ще 12 мільйони, 1/4-ї – 16 мільйонів. Четверте місце отримає 22 мільйони, третє – 26 мільйони. Фіналіст – 32 мільйони, переможець – 45 мільйонів.

До слова. Поєдинок Уельс – Україна відбудеться вже 5 червня у Кардіффі. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Уельс – Україна: що відомо про поєдинок