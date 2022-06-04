Хорн: Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію

Колишній гравець збірної Уельсу Баррі Хорн поділився думками щодо майбутнього поєдинку своїх земляків проти України в плей-офф відбору на чемпіонату світу-2022.

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Це не пісенний конкурс Євробачення. Місця на чемпіонаті світу не визначаються всенародним голосуванням. Якби я грав, моє мислення було б простим: я хотів би перемогти їх. Це – спорт. Я тиснув суперникам руки, бажав їм всього найкращого, а потім грав у справжній футбол без жалю,

– сказав ексгравець.

Хорн впевнений у перемозі своїх земляків. Також він прокоментував попередній матч збірної України проти Шотландії.

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Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію, бо вони мають кілька дуже хороших гравців.

Але право участі в Чемпіонаті світу має бути здобутим на полі, а не на почуттях чи симпатіях. Переконаний, що ми все зробимо правильно, і цього разу я впевнений у результаті", – сказав Баррі Хорн.

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