Збірна України з біатлону назвала бойовий склад на індивідуальну гонку на Олімпіаді-2022
Джерело:IBU
Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на індивідуальну гонку. Перша особиста гонка серед чоловіків на Олімпійських іграх відбудеться 8-го лютого.
Учать в індивідуальній гонці на Олімпіаді візьмуть четверо українських біатлоністів. Гонка розпочнеться о 10:30 за київським часом.
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Першим з українців на старт вийде капітан нашої команди Дмитро Підручний. Він стартує 21-м.
Склад збірної України на індивідуальну гонку
- 21. Дмитро Підручний
- 46. Артем Прима
- 63. Антон Дудченко
- 91. Богдан Цимбал
У понеділок, 7-го лютого, відбулася жіноча індивідуальна гонка, в якій виступили троє українок. Найкращий результат у Юлії Джими – 10-а сходинка.
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Ірина Петренко фінішувала на 11-й сходинці. На жаль, Валентина Семеренко не змогла фінішувати. Ще дві українки Олена Білосюк і Дар'я Блашко на самоізоляції.
Анастасія Меркушина, яка була у запасі збірної України, тільки 6-го лютого прилетіла в Пекін.Важливо. Наставник чоловічої збірної України Юрай Санітра продовжує перебувати на самоізоляції. Фахівець двічі здав позитивний тест на коронавірус.