Збірна України з біатлону назвала бойовий склад на індивідуальну гонку на Олімпіаді-2022

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився зі складом на індивідуальну гонку. Перша особиста гонка серед чоловіків на Олімпійських іграх відбудеться 8-го лютого.

Учать в індивідуальній гонці на Олімпіаді візьмуть четверо українських біатлоністів. Гонка розпочнеться о 10:30 за київським часом.

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Першим з українців на старт вийде капітан нашої команди Дмитро Підручний. Він стартує 21-м.

Склад збірної України на індивідуальну гонку

21. Дмитро Підручний

46. Артем Прима

63. Антон Дудченко

91. Богдан Цимбал

. У сезоні-2021/2022 відбулися дві індивідуальні гонки. Тільки в одній українці потрапили до залікової зони. В Естерсунді Антон Дудченко посів 24-е місце, а Підручний фінішував 28-м.

У понеділок, 7-го лютого, відбулася жіноча індивідуальна гонка, в якій виступили троє українок. Найкращий результат у Юлії Джими – 10-а сходинка.

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Ірина Петренко фінішувала на 11-й сходинці. На жаль, Валентина Семеренко не змогла фінішувати. Ще дві українки Олена Білосюк і Дар'я Блашко на самоізоляції.

Анастасія Меркушина, яка була у запасі збірної України, тільки 6-го лютого прилетіла в Пекін.