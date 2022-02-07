Участие в индивидуальной гонке на Олимпиаде примут четверо украинских биатлонистов. Гонка начнется в 10: 30 по киевскому времени.

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Первым из украинцев на старт выйдет капитан нашей команды Дмитрий Пидручный. Он стартует 21-м.

Состав сборной Украины на индивидуальную гонку

21. Дмитрий Пидручный

46. Артем Прима

63. Антон Дудченко

91. Богдан Цимбал

Вниманию. В сезоне-2021/2022 состоялись две индивидуальные гонки. Только в одной украинцы попали в зачетную зону. В Эстерсунде Антон Дудченко занял 24-е место, а Пидручный финишировал 28-м.

В понедельник, 7-го февраля, состоялась женская индивидуальная гонка, в которой выступили трое украинок. Лучший результат у Юлии Джимы – 10-я ступенька.

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Ирина Петренко финишировала на 11-й строчке. К сожалению, Валентина Семеренко не смогла финишировать. Еще две украинки Елена Белосюк и Дарья Блашко на самоизоляции.

Анастасия Меркушина, которая была в запасе сборной Украины, только 6-го февраля прилетела в Пекин.

Важно. Наставник мужской сборной Украины Юрай Санитра продолжает находиться на самоизоляции. Специалист дважды сдал положительный тест на коронавирус.