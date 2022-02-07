Участие в индивидуальной гонке на Олимпиаде примут четверо украинских биатлонистов. Гонка начнется в 10: 30 по киевскому времени.
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Первым из украинцев на старт выйдет капитан нашей команды Дмитрий Пидручный. Он стартует 21-м.
Состав сборной Украины на индивидуальную гонку
21. Дмитрий Пидручный
46. Артем Прима
63. Антон Дудченко
91. Богдан Цимбал
В понедельник, 7-го февраля, состоялась женская индивидуальная гонка, в которой выступили трое украинок. Лучший результат у Юлии Джимы – 10-я ступенька.
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Ирина Петренко финишировала на 11-й строчке. К сожалению, Валентина Семеренко не смогла финишировать. Еще две украинки Елена Белосюк и Дарья Блашко на самоизоляции.
Анастасия Меркушина, которая была в запасе сборной Украины, только 6-го февраля прилетела в Пекин.