На жаль, інформація про негативний другий ПЛР-тест виявилася неточною – обидва ПЛР-тести (перший зданий в аеропорту і другий – вже в олімпійському селищі) дали позитивний результат.

До слова Тренер збірної України з біатлону Санітра здав позитивний тест на коронавірус у Пекіні

Таким чином Юрай змушений відправитися на самоізоляцію, і тепер зможе лише консультувати спортсменів та інших тренерів команди, Олексія Кравченка та Ігоря Ященка, віддалено.

Про терміни перебування в самоізоляції та умови повернення до роботи з командою буде повідомлено пізніше.

Хто представляє Україну в чоловічому біатлоні