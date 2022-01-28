На жаль, інформація про негативний другий ПЛР-тест виявилася неточною – обидва ПЛР-тести (перший зданий в аеропорту і другий – вже в олімпійському селищі) дали позитивний результат.
До слова Тренер збірної України з біатлону Санітра здав позитивний тест на коронавірус у Пекіні
Таким чином Юрай змушений відправитися на самоізоляцію, і тепер зможе лише консультувати спортсменів та інших тренерів команди, Олексія Кравченка та Ігоря Ященка, віддалено.
Про терміни перебування в самоізоляції та умови повернення до роботи з командою буде повідомлено пізніше.
Хто представляє Україну в чоловічому біатлоні
- Зимові Олімпійські Ігри-2022 відбудуться у Пекіні. Біатлонні старти триватимуть з 5-го по 19 лютого.
- Представники чоловічої збірної України ніколи в історії не здобували нагороди на Олімпіаді.
- До складу збірної України потрапили чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко й Артем Тищенко.