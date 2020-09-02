1+1 media оголошує про зміни в програмуванні спортивного контенту на телеканалах групи.

Програма "ПроФутбол" більше не виходитиме в ефірі, медіахолдинг зосередиться на футбольних трансляціях, зокрема, уже є домовленості з футбольними клубами "Динамо" та "Дніпро", тривають переговори з іншими ФК. Про це повідомляє "Телекритика".

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У серпні 2020 року програмі "ПроФутбол" виповнилося 10 років. Проте випуск від 16 серпня 2020 став останнім в історії телепередачі.

Низка причин, зокрема, вплив карантину на зменшення кількості спортивних подій і, відповідно, контенту власного виробництва; а також неможливість довгострокового планування, спричинена карантином, і зниження глядацького попиту на спортивний контент на телебаченні загалом призвели до необхідності переглянути стратегію розвитку спортивних проєктів медіагрупи.

"Ми щиро вдячні команді "ПроФутбол" за співпрацю і величезний внесок у розвиток спортивної освіченості українців та підтримку вітчизняного футболу. Це були чудові 10 років, сповнені драйву, азарту, вболівань, позитивних емоцій, високих стандартів і показників – і вони відтепер є невід’ємною частиною історії 1+1 media", – сказав Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Що відомо про ток-шоу "Профутбол"

"ПроФутбол" – футбольно-аналітичне ток-шоу, у студії якого обговорювалися найяскравіші моменти матчів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА й водночас Першої та Прем’єр-ліги України, новини футбольної індустрії, трансфери, реформи, прогнози, чутки.

Уперше програму "Профутбол" на своїх екранах глядачі побачили 30 серпня 2010 року. До червня 2020 року "ПроФутбол" виходив на телеканалі "2+2", а із червня прихильники програми могли переглядати випуски одразу після трансляцій матчів української Прем’єр-ліги на каналі "УНІАН".

Першими ведучими програми були Лідія Таран та Костянтин Андріюк, а з березня 2011 постійними ведучими стали Ігор Циганик та Олександра Лобода.

Команда "Профутбол" налічувала близько 30 професіоналів, серед яких випускові редактори, кореспонденти, а також ведучі та адміністративний персонал спортивного напряму 1+1 media.