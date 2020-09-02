Хавбек "Динамо" Микола Шапаренко не візьме участі в найближчих матчах збірної України зі Швейцарією та Іспанією.

За словами головного тренера національної команди Андрія Шевченка, у гравця невелике м'язове ушкодження, пише 24 канал.

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"У нього невелика травма, думаю, м'язова. Ми порадилися з лікарем збірної, і лікарем "Динамо", тому сьогодні його відпустили, він повернувся назад до Києва. А так – всі в зборі", – сказав головний тренер збірної України під час передматчевої пресконференції.

Поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже у четвер, 3 вересня, на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу о 21:45.

Що таке Ліга націй?

Міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводиться під егідою УЄФА. Турнір відбувається раз на 2 роки та практично заміняє товариські поєдинки. Турнір дає додаткову можливість командам кваліфікуватися на чемпіонат Європи та світу. Першим переможцем Ліги націй у 2019 році стала Португалія.

Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020