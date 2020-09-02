Україна – Швейцарія: "синьо-жовті" зазнали чергової втрати перед матчем Ліги націй
Хавбек "Динамо" Микола Шапаренко не візьме участі в найближчих матчах збірної України зі Швейцарією та Іспанією.
За словами головного тренера національної команди Андрія Шевченка, у гравця невелике м'язове ушкодження, пише 24 канал.
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"У нього невелика травма, думаю, м'язова. Ми порадилися з лікарем збірної, і лікарем "Динамо", тому сьогодні його відпустили, він повернувся назад до Києва. А так – всі в зборі", – сказав головний тренер збірної України під час передматчевої пресконференції.
Що таке Ліга націй?
Міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводиться під егідою УЄФА. Турнір відбувається раз на 2 роки та практично заміняє товариські поєдинки. Турнір дає додаткову можливість командам кваліфікуватися на чемпіонат Європи та світу. Першим переможцем Ліги націй у 2019 році стала Португалія.
Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. Мадрид, "Альфредо ді Стефано".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена.