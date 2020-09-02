Футбольний клуб "Колос" відкрив оновлений стадіон, на якому команда буде виступати в УПЛ. Його реконструкція тривала 14 місяців.

На момент виходу в УПЛ стадіон "Колоса" перебував на реконструкції. Тож команда свої домашні матчі була змушена проводити в Києві. Для прикладу фінальні матчі плей-офф УПЛ "Колос" зіграв на НСК "Олімпійський".

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Тепер же "Колос" гратиме в рідній Ковалівці.

Новий стадіон вміщає 5 тисяч глядачів (до цього можна було розмістити 1850 вболівальників на трибунах). На його реконструкцію витратили 160 мільйонів гривень. Кошти виділила компанія "Світанок", яка є генеральним спонсором клубу (власницею агрофірми є Тетяна Засуха – матір президента клубу Андрія Засухи).



Оновлений стадіон "Колоса" / фото: УПЛ

Перший офіційний матч на цьому стадіоні "Колос" проведе 12 вересня, коли в рамках УПЛ прийме "Львів".

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Оновлений стадіон "Колоса" / фото: УПЛ

Президент УАФ Андрій Павелко пообіцяв, що на цьому стадіоні будуть грати молодіжна та жіноча збірні України.