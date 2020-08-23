Колишній нападник "Шахтаря" та "Дніпра" Євген Селезньов повертається у чемпіонат України. У новому сезоні ексгравець збірної України виступатиме за "Колос".

Форвард Євген Селезньов підписав контракт з "Колосом". Про це заявив в ефірі "Великого Футболу" експерт В'ячеслав Шевчук, пише Xsport.

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Деталі угоди поки не повідомляються. "Колос" поки не підтверджував інформацію.

35-річний нападник повертається у чемпіонат України після трирічної відсутності.

Де грав Селезньов

У минулому сезоні українець виступав за турецький "Бурсаспор". Він провів у всіх турнірах 32 матчі, забив 13 голів і віддав 3 гольові передачі.

4-го серпня Селезньов став вільним агентом. Повідомлялося, що Євген може стати гравцем "Динамо".

До переїзду з України Селезньов грав за "Шахтар". У 2017 році він переїхав у Туреччину, де виступав за декілька місцевих клубів.

У 2019 році Євген грав в Іспанії за "Малагу".