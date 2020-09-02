Організатори турніру ганебно назвали Світоліну росіянкою: швидка реакція тенісистки
Пресслужба турніру у Страсбурзі поставила біля прізвища першої ракетки України Еліни Світоліни російський прапор. Українка швидко вказала на помилку журналістів.
Пресслужба турніру в офіційному профілі у Twitter зробила грубу помилку у сторону української тенісистки Еліни Світоліни.
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Прикра помилка
Організатори вирішили зробити твіт, де вказали на фаворитів змагань. Ними стали на думку пресслужби Кароліна Плішкова, Софія Кенін і Еліна Світоліна.
Біля прізвища Світоліної стояв російський прапор. Еліна швидко відреагувала на цю помилку та у коментарі вказала український символ.
Організатори потім видалили твіт з помилкою та вибачились за таку помилку.
Наголосимо, що біля американської тенісистки Софії Кенін організатори також вказали невірний прапор, пресслужба вважала, що вона виступає за Ліберію.
Результати Світоліної у перших виставкових турнірах після карантину
Світоліна здобула перемогу у Німеччині. Це був перший вихід на корт проти суперниці для Світоліної після карантину і відразу вдалий. У фіналі українка перемогла чешку Петру Квіткову у наднапруженому фінальному поєдинку. Переможницю дівчата визначали у цікавий спосіб. Замість останнього сету був супер тай-брейк. Тут для перемоги треба було набрати 10 очків. Перемогу здобула Світоліна, вигравши 10:5.
Після звитяги Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. Але цього разу на турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.