Пресслужба турніру у Страсбурзі поставила біля прізвища першої ракетки України Еліни Світоліни російський прапор. Українка швидко вказала на помилку журналістів.

Пресслужба турніру в офіційному профілі у Twitter зробила грубу помилку у сторону української тенісистки Еліни Світоліни.

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Прикра помилка

Організатори вирішили зробити твіт, де вказали на фаворитів змагань. Ними стали на думку пресслужби Кароліна Плішкова, Софія Кенін і Еліна Світоліна.

Біля прізвища Світоліної стояв російський прапор. Еліна швидко відреагувала на цю помилку та у коментарі вказала український символ.

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 1, 2020

Організатори потім видалили твіт з помилкою та вибачились за таку помилку.

Наголосимо, що біля американської тенісистки Софії Кенін організатори також вказали невірний прапор, пресслужба вважала, що вона виступає за Ліберію.

Achetez vos billets pour les #IS20 pour voir les meilleures joueuses du monde !

Cette année, les numéros 3 (@KaPliskova ), 4 (@SofiaKenin ) et 5 mondiales (@ElinaSvitolina

, of course ) seront aux #IS !



© Internationaux de Strasbourg / © Chryslène Caillaud pic.twitter.com/oM9PpOzVGv — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020

Окрім турніру у Страсбургі українка планує зіграти у Мадриді та на Ролан Гаррос. Турнір у Франції відбудеться з 20-26 вересня.

Результати Світоліної у перших виставкових турнірах після карантину

Світоліна здобула перемогу у Німеччині. Це був перший вихід на корт проти суперниці для Світоліної після карантину і відразу вдалий. У фіналі українка перемогла чешку Петру Квіткову у наднапруженому фінальному поєдинку. Переможницю дівчата визначали у цікавий спосіб. Замість останнього сету був супер тай-брейк. Тут для перемоги треба було набрати 10 очків. Перемогу здобула Світоліна, вигравши 10:5.

Після звитяги Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. Але цього разу на турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.