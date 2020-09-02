Київське "Динамо" запустить власний телеканал
На українському телебаченні з'явиться ще один спортивний канал. Футбольний клуб "Динамо" (Київ) зважився на запуск свого телеканалу, який повинен вийти в ефір до кінця 2020 року.
Журналіст Ігор Бурбас у твітері повідомив, що до кінця нинішнього року "Динамо" візьме приклад "Шахтарю" і запустить клубний телеканал.
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Також "Динамо" досягло домовленості з 1+1 media про те, щоб транслятором домашніх матчів киян і далі виступав телеканал 2+2.
Можливо, угода між клубом і медіахолдингом буде продовжена на попередніх фінансових умовах.
Єдиний телепул в УПЛ
На даний момент більшість клубів української Прем'єр-ліги права на показ своїх матчів продали телеканалам "Футбол". Домашні поєдинки інших клубів показують канали "2+2" та "Уніан".
Єдиний футбольний телепул в Україні поки що так і не вдається створити вже протягом багатьох років. Також деякі клуби показують свої зустрічі в YouTube.