На українському телебаченні з'явиться ще один спортивний канал. Футбольний клуб "Динамо" (Київ) зважився на запуск свого телеканалу, який повинен вийти в ефір до кінця 2020 року.

Журналіст Ігор Бурбас у твітері повідомив, що до кінця нинішнього року "Динамо" візьме приклад "Шахтарю" і запустить клубний телеканал.

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Також "Динамо" досягло домовленості з 1+1 media про те, щоб транслятором домашніх матчів киян і далі виступав телеканал 2+2.

Можливо, угода між клубом і медіахолдингом буде продовжена на попередніх фінансових умовах.

Динамо досягло домовленості, аби залишити трансляції домашніх матчів на 2+2. Ніби навіть на колишніх фінансових умовах. Також до кінця року планує запустити клубний телеканал. — Igor Burbas (@iburbas) September 2, 2020

Єдиний телепул в УПЛ

На даний момент більшість клубів української Прем'єр-ліги права на показ своїх матчів продали телеканалам "Футбол". Домашні поєдинки інших клубів показують канали "2+2" та "Уніан".

Єдиний футбольний телепул в Україні поки що так і не вдається створити вже протягом багатьох років. Також деякі клуби показують свої зустрічі в YouTube.