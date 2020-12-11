Український легіонер Ференцвароша Ігор Харатін потрапив у трійку найкращих гравців Ліги чемпіонів за точністю передач. Компанію йому склали два лідери Барселони.

УЄФА оголосив топ-3 найкращих гравців, які випередили своїх суперників за точністю передач у Лізі чемпіонів. У трійку лідерів несподівано потрапив Ігор Харатін, який представляє угорський Ференцварош, пише 24 канал.

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Цікавий рейтинг

Transfermarkt на своїй сторінці у інстаграмі опублікував світлину такого рейтингу, де присутній і представник України.

Харатін замкнув трійку лідерів. Півзахисник виконав 302 передачі. З них до адресата дійшло аж 96%. Компанію йому склали лідери Барселони Жерар Піке та Френкі де Йонг – 98% та 97% відповідно.

У топ-10 увійшли ще один представник Барселони, два гравці МанСіті, по одному Ювентуса, Боруссії (Д), Інтера та Боруссії (М).

Цікаво, що найбільшу кількість передач у десятці найкращих виконав центральний захисник Інтера Стефан Де Врей – 421.

У списку також є один голкіпер. Ним став воротар Ювентуса Войцех Щенсний – 108 передач (96%).