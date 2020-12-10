Воротар Шахтаря Трубін – один з найкращих у Лізі чемпіонів
Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін став одним з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Український голкіпер серед кращих за кількістю сейвів.
На рахунку 19-річного українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії. Про це повідомляє Sport.ua з посиланням на Wyscout.
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Вище Трубіна опинилися тільки воротарі Баварії Мануель Ноєр та Локомотива Гільєрме. В обох футболістів 29 сейвів. Втім. Ноєр взяв участь у 5 зустрічах, а Гільєрме – в 6.
Шахтар у єврокубках
Донецький клуб посів третє місце у групі з мадридським Реалом, Боруссією Менхенгладбах та Інтером.
Шахтар двічі зіграв внічию з Інтером, стільки ж разів переміг Реал та програв Боруссії 10:0 за сумою двох матчів.
У підсумку навесні 2021 року Шахтар зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи.
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