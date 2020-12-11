Донецький Шахтар завершив виступи у Лізі чемпіонів цього року. У групі B "гірники" посіли третє місце, яке опустило їх плей-офф Ліги Європи, а найкориснішим гравцем донеччан став захисник Микола Матвієнко.

У шести матчах Ліги чемпіонів головний наставник Шахтаря Луїш Каштру залучив 23-х гравців. Із них 6 футболістів взяли участь у всіх поєдинках турніру. Цікаво, що серед них немає найефективнішого гравця "гірників" Миколи Матвієнка, повідомляє "Команда №1".

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Найкорисніший гравець Шахтаря в Лізі чемпіонів

Хто ж зіграв найбільше у футболці "гірників"? Ними стали Манор Соломон, Майкон, Марлос, Тете, Валерій Бондар та Додо. Двоє останніх провели на полі найбільшу кількість часу – 540 хвилин.

Авторитетний портал InStat оцінив гру футболістів донецького клубу у всіх поєдинках Ліги чемпіонів. У їх рейтинг брались до уваги гравці, які провели на турнірі не менше, як чотири поєдинки.

Хоча Соломон став найкращим бомбардиром донеччан – 2 голи. Але найбільш ефективним гравцем у команді португальського фахівця став захисник Микола Матвієнко. За гру у зустрічах він отримав сумарно 293 бали.

Свого найближчого конкурента, яким став Додо, українець випередив на 7 пунктів. У реактивного бразильця – 286.

Трійку лідерів замкнув грузинський оборонець Давід Хочолава – 283. У топ-5 найкращих увійшли також капітан Шахтаря Тарас Степаненко та один з лідерів атак Тете – по 282.

Найгірше проявив себе у Лізі чемпіонів Дентінью – 248.