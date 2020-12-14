Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди дізналися імена своїх суперників та дати матчів.

Всі команди перед жеребкуванням були поділені на сіяних та несіяних. До перших попали переможці груп, а до других – команди, які посіли другі місця у своїх квартетах. Про це повідомляє 24 канал.

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Однак при жеребкуванні розводили команди з однієї країни, а також клуби, які зіграли в одній групі.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Боруссія (М) – Манчестер Сіті

Лаціо – Баварія

Атлетіко – Челсі

РБ Лейпциг – Ліверпуль

Порту – Ювентус

Барселона – ПСЖ

Севілья – Боруссія (Д)

Аталанта – Реал

Сіяні команди матчі-відповіді проводитимуть вдома.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16, 17, 23 та 24 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 9, 10, 16 та 17 березня.