Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди дізналися імена своїх суперників та дати матчів.
Всі команди перед жеребкуванням були поділені на сіяних та несіяних. До перших попали переможці груп, а до других – команди, які посіли другі місця у своїх квартетах. Про це повідомляє 24 канал.
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Однак при жеребкуванні розводили команди з однієї країни, а також клуби, які зіграли в одній групі.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- Боруссія (М) – Манчестер Сіті
- Лаціо – Баварія
- Атлетіко – Челсі
- РБ Лейпциг – Ліверпуль
- Порту – Ювентус
- Барселона – ПСЖ
- Севілья – Боруссія (Д)
- Аталанта – Реал
Сіяні команди матчі-відповіді проводитимуть вдома.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16, 17, 23 та 24 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 9, 10, 16 та 17 березня.
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