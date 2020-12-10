За підсумками шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів було сформовано символічну збірну тижня в турнірі. Серед 11 найкращих гравців опинився і захисник київського Динамо Денис Попов.

Збірна тижня в Лізі чемпіонів в УЄФА складають на основі Fantasy-гри, коли гравцям нараховуються бали за вдалі дії – голи, результативні паси, "чисті" матчі (для захисників та воротаря) та перемоги їх команд, пише 24 канал.

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Денис Попов за матч проти Ференцвароша у лізі чемпіонів набрав одразу 14 балів. Саме він забив гол, його команда не пропустила і перемогла. Завдяки цьому він посів місце одного з трьох центральних захисників у збірній тижня.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ференцварош, завдяки чому посіло третє місце в групі Ліги чемпіонів. Та здобуло право виступити в 1/16 фіналу ліги Європи.

Більше очок за нього набрали лише захисник Баварії Зюле (16 очок) та нападник ПСЖ Неймар (18 очок). Перший теж забив гол у матчі проти Локомотива, а нападник французького клубу оформив хет-трик у ворота Башакшехіра.

Додамо, що це не вперше українські футболісти потрапляють до символічних збірних Ліги чемпіонів. У п'ятому турі туди потрапив воротар Шахтаря Анатолій Трубін. А за підсумками шостого туру голкіпер претендує на звання найкращого гравця тижня. Його конкуренти: Неймар (ПСЖ), Юссеф Ен-Несірі (Севілья) та Карім Бензема (Реал).