Воронін прокоментував "посиденьки" із Селезньовим
Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін прокоментував скандал довкола Євгена Селезньова. За інформацією ЗМІ, Селезньов у компанії Вороніна випивав алкоголь перед контрольним матчем Колоса. Це нібито й могло спровокувати скандал довкола Селезньова.
Джерело: Sport24
Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Володимир Крамар з посиланням на джерело повідомив, що конфлікту Селезньова у Колосі передувала зустріч з Вороніним.
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Андрій Воронін підтвердив, що зустрічався із Селезньовим. Однак, за словами колишнього футболіста, вони не вживали алкоголь.
Я дійсно зустрічався з Женею Селезньовим, ми знайомі багато років. Але ніякого алкоголю на цій зустрічі, як пишуть журналісти, не було. Це повна маячня. Я тренер московського Динамо, я дорожу своєю репутацією і своєю роботою,
– сказав Воронін.
Також ексгравець Баєра звернувся до Крамара та закликав журналіста перевіряти інформацію.
"Сподіваюся, Женя з Колосом у всьому розберуться і він продовжить виступати за клуб. При мені на зустрічі ніхто не пив. А пану Крамар та його джерелам я раджу краще перевіряти інформацію. І взагалі звертати увагу на те, що пишеться про інших людей і в якому це світлі їх виставляє. А то раптом у мене знайдуться свої джерела, причому більш обізнані, ніж у журналіста Крамара", – резюмував Воронін.
Що відомо про відсторонення Селезньова
- Ввечері 31-го січня з'явилася інформація, що український клуб Колос відрахував 35-річного Селезньова. Причиною відрахування футболіста вказувалося порушення режиму.
- Селезньов начебто прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Гра відбулася у Туреччині у рамках підготовки Колоса до сезону.
- Футболіст, коментуючи інцидент, заявив: "Те, що пишуть – це все маячня".
- У вівторок, 2-го лютого, Колос офіційно підтвердив, що Селезньов відрахований з команди. Однак у клубі не назвали причину.
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