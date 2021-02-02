Футболіст Євген Селезньов неочікувано залишився без команди. Його відрахували з Колоса, де він розпочав цей сезон. Тож зараз гравець без місця роботи, а відтак змушений шукати варіанти, де йому продовжити кар'єру

Джерело: 24 канал

Колос відрахував Євгена Селезньова. Офіційно про причини такого рішення ні футбольний клуб, ні сам гравець не говорять. Відтак це породжує чимало чуток.

Детальніше Прибув п'яним на матч: чому Селезньова вигнали з Колоса

Та окрім цього, цікавим є й те, де Євген Селезньов продовжить кар'єру. І варіантів не так і багато. Як і часу. Трансферне вікно закривається 3 березня.

Для початку варто нагадати, що в Україну Селезньов повернувся з єдиною метою – стати найкращим бомбардиром УПЛ і побити рекорд Максима Шацького та Сергія Реброва, у яких по 123 забитих голів. У Селезньова – 111. В цьому сезоні він забив п'ять голів. Правда всі п'ять – з пенальті. І за десять матчів. Тож якщо він і справді хоче побити цей рекорд, то має шукати собі команду в УПЛ.

З іншої сторони – гроші. Сам Селезньов в коментарі отдушивдушу розповів, що його контракт в Колосі був найменшим за час його кар'єри (окрім першого професійного контракту). Відтак і команду треба шукати таку, яка б погодилася покрити усі фінансові вимоги гравця. А таких не так і багато.

Не вдасться в УПЛ – можна і в команду Першої ліги. Селезньов може підсилити майже будь-який клуб, який бореться за підвищення в класі. І вже наступного сезону у складі нової команди продовжити похід за рекордом. Така ймовірність теж існує.

У Favbet ймовірність того, що Селезньов перейде в команду Першої ліги до 3 березня оцінили коефіцієнтом 15,0.

Якщо Селезньов не знайде таку команду в Україні (УПЛ чи Першій лізі), він знову може відправитися до Росії. У 2016 році він став гравцем Кубані. І тепер знову може виступати за один з російських клубів. Тим

І якщо не вийде прилаштуватися в команду РПЛ, то й у ФНЛ йому теж будуть раді.

Коефіцієнт 5,5 на те, що Селезньов стане гравцем команди РПЛ та 13,0 на те, що він приєднається до команди ФНЛ.

Однак Селезньову вже 35 років. Він провів доволі яскраву кар'єру. І може просто вже втомитися від футболу. І заявити про закінчення кар'єри.

Favbet оцінили коефіцієнтом 2,0 ймовірність, що Селезньов до 3 березня оголосить про закінчення кар'єри футболіста.

Поки залишається лише чекати, коли Селезньов прийме остаточне рішення. І пам'ятати про те, що до грати треба відповідально.