Нападник Євген Селезньов дещо неочікувано покинув Колос. Контракт з футболістом розірвали, поки команда була на зборі в Туреччині.

Джерело: офіційний сайт Колоса

Першими про те, що Селезньов покинув Колос, повідомили журналісти ще у неділю, 31 січня. Причиною назвали грубе порушення режиму. Відтак гравця відправили з Туреччини до Києва.

При цьому на офіційному сайті Колоса жодної інформації про це не було. Відтак все будувалося на словах журналістів. Серед версій було те, що Селезньов прибув на гру в стані алкогольного сп'яніння.

Сам Селезньов спростував інформацію про те, що він був п'яним. Але про причини теж нічого не розповів.

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На офіційному сайті Колоса лише 2 лютого з'явилася інформація щодо відрахування Селезньова.

"Євген Селезньов дійсно залишив розташування команди, яка зараз перебуває у Туреччині на навчально-тренувальних зборах. У контрольній грі з брестським Рухом, яка відбулась 31 січня у місті Белек, Селезньов участі не приймав. В той же день він вилетів до Києва. Більше інформації та коментарі керівництва клубу з приводу цієї ситуації, очікуйте на нашому сайті найближчим часом", – йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що перед матчем Селезньов був заявлений у стартовому складі команди. Але вже після гри у звіті на сайті клубу його там не було.