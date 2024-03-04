"Це не моя проблема": Яремчук відреагував на скандальне скасування голу Беллінгема

Український форвард Валенсії Роман Яремчук прокоментував скандальну кінцівку матчу з Реалом. Тоді суддя скасував переможний гол Беллінгема.

Роман Яремчук став одним з героїв матчу 27-го туру Ла Ліги Валенсія – Реал (2:2). На 30-й хвилині зустрічі український форвард подвоїв перевагу "кажанів", засмутивши Андрія Луніна.

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Що сказав Яремчук про скасований гол

"Королівський клуб" зумів відіграти гандикап у два м'ячі та навіть забити переможний гол у компенсований час. Проте суддя скасував взяття воріт Валенсії попри протести гравців Реала.

Після матчу Роман Яремчук поділився своїми емоціями. Форвард був засмучений через жахливу травму одноклубника Діакабі, але задоволений результатом.

"Зараз змішані відчуття. З одного боку, гарно зіграти внічию з Реалом. Але, з іншого боку, останні хвилини, травма Діакабі… Це позначається. Я не скажу, що ми щасливі після матчу.

Ми грали проти фантастичної команди. Одне очко – непогано. Думаю, вболівальники можуть нами пишатися. Дякуємо їм за підтримку", – сказав Яремчук.

Також Романа попросили прокоментувати епізод зі скасованим голом. Однак нападник ухилився від прямої відповіді.

Гол Беллінгема? Якщо чесно, я не зрозумів, що відбулося. Я особисто не бачив моменту, оскільки був далеко. Але хлопці кажуть, що рефері почав свистіти до навісу. Проте у нас є VAR, все можна перевірити. Це не моя проблема,

– цитує Яремчука коментатор Сергій Лук'яненко.

Зазначимо, що арбітра зустрічі Валенсія – Реал Хесуса Мансано тимчасово відсторонили від суддівства матчів Ла Ліги. Також тривала дискваліфікація загрожує лідеру Реала Вінісіусу Жуніору за коментар дій судді.