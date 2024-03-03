Валенсія – Реал 2:2

Голи: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Вінісіус, 45+3, 76.

В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять матчі 27 туру Ла Ліги. У центральній зустрічі вікенду чинний лідер турнірної таблиці Реал грав на виїзді проти Валенсії, пише 24 канал.

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Яремчук засмутив Луніна

Гра була цікава українця насамперед через можливу дуель між Андрієм Луніним та Романом Яремчуком. На щастя, обидва гравці вийшли в основі своїх команд.

Валенсія віддала ігрову ініціативу, але за ударами в ствір не поступалась мадридцям. При цьому реалізація у підопічних Барахи була куди кращою, що вилилось у два голи вже у першому таймі.

Спочатку Дуро вдало підставився під простріл Переса з флангу. А трохи пізніше свою нагоду не змарнував Яремчук. Українець перехопив катастрофічний пас Карвахаля назад, обійшов Луніна та вразив порожні ворота.

Камбек Реала

Для Романа це був третій гол у Ла Лізі в поточному сезоні. Загалом же Яремчук провів на полі 57 хвилин та, окрім гола, заробив попередження. Ще до перерви Реал відіграв один м'яч зусиллями Вінісіуса, який вдало замкнув простріл від Родріго.

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В подальшому Реал володів ініціативою, але й у суперника був момент. Лопес впритул розстрілював ворота Луніна, але Андрій виконав важливий сейв. А ближче до фіналу гри мадридці таки зрівняли рахунок.

Дубль на свій рахунок записав Вінісіус, цього разу бразилець забив з навісу від Браїма Діаса. Вирвати перемогу Реал так і не зміг, що дає шанс Жироні на скорочення відставання.

Турнірна таблиця Ла Ліги