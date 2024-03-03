"Королівський клуб" зумів уникнути поразки на "Местальї" (2:2), відігравши гандикап у два м'ячі. Втім, команда Луніна цілком могла розраховувати на три зароблені очки, повідомляє 24 Канал.

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Дивне рішення судді на користь Валенсії

У першому таймі Валенсія зусиллями Уго Дуро та Романа Яремчука повела в рахунку. "Вершкові" відповіли дублем бразильця Вінісіуса Жуніора, який забив по голу в кожному таймі.

Кульмінація битви настала у компенсований арбітром час. Через зупинки у другому таймі суддя додав сім хвилин, але по факту команди зіграли більше.

На 9-й доданій хвилині Джуд Беллінгем забив переможний гол. Проте за мить до цього, коли м'яч був у повітрі, рефері дав фінальний свисток.

Одразу до судді підбігли усі гравці Реала, в тому числі Лунін. Автор скасованого голу Беллінгем емоційно намагався пояснити арбітру помилковість його рішення. За це англієць побачив перед собою червону картку.

Відео скасованого голу Беллінгема

Карло Анчелотті був категоричним у коментарі скандального епізоду. Найтитулованіший тренер світу заявив, що у його практиці таке трапилося вперше.

Говорити особливо нема про що, це щось безпрецедентне. Ми виграли підбирання, володіли м'ячем, і гра мала закінчитися тоді, коли м'ячем заволоділа б Валенсія. Я вперше з таким стикаюся, більше нема чого додати,

– сказав Анчелотті у коментарі AS.

Турнірне становище команд