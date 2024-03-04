Команда Карло Анчеллоті зусиллями Джуда Беллінгема у компенсований час забила гол у ворота Валенсії. Проте арбітр матчу за декілька секунд до взяття воріт дав фінальний свисток.

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Скандальний арбітр отримав покарання

Суперечливе рішення іспанського судді Хесуса Хіль Мансано викликало хвилю критики зі сторони тренерського штабу та гравців "королівського клубу". Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що такий випадок вперше стався у його практиці.

За повідомлення іспанських ЗМІ, Мансано тимчасово відсторонили від суддівства на найближчі матчі Ла Ліги. Конкретні терміни наразі не повідомляються.

Зазначимо, що іспанець під час матчу Валенсія – Реал (2:2) дав розіграти кутовий удар на 9-й компенсованій хвилині. У момент подачі Діаса у штрафний майданчик, коли м'яч був у повітрі, Мансано дав свисток про завершення зустрічі. Після цього суддя вилучив автора голу Беллінгема.