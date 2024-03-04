Роман Яремчук стал одним из героев матча 27-го тура Ла Лиги Валенсия – Реал (2:2). На 30-й минуте встречи украинский форвард удвоил преимущество "летучих мышей", огорчив Андрея Лунина.

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Что сказал Яремчук об отмененном голе

"Королевский клуб" сумел отыграть гандикап в два мяча и даже забить победный гол в компенсированное время. Однако судья отменил взятие ворот Валенсии несмотря на протесты игроков Реала.

После матча Роман Яремчук поделился своими эмоциями. Форвард был расстроен из-за ужасной травмы одноклубника Диакаби, но доволен результатом.

"Сейчас смешанные ощущения. С одной стороны, хорошо сыграть вничью с Реалом. Но, с другой стороны, последние минуты, травма Диакаби... Это сказывается. Я не скажу, что мы счастливы после матча.

Мы играли против фантастической команды. Одно очко – неплохо. Думаю, болельщики могут нами гордиться. Спасибо им за поддержку", – сказал Яремчук.

Также Романа попросили прокомментировать эпизод с отмененным голом. Однако нападающий уклонился от прямого ответа.

Гол Беллингема? Если честно, я не понял, что произошло. Я лично не видел момента, поскольку был далеко. Но ребята говорят, что рефери начал свистеть до навеса. Тем не менее у нас есть VAR, все можно проверить. Это не моя проблема,

– цитирует Яремчука комментатор Сергей Лукьяненко.

Отметим, что арбитра встречи Валенсия – Реал Хесуса Мансано временно отстранили от судейства матчей Ла Лиги. Также длительная дисквалификация грозит лидеру Реала Винисиусу Жуниору за комментарий действий судьи.

К слову. Роман Яремчук проводит первый сезон в Испании. Украинец играет за Валенсию на правах аренды. Форвард уже записал на свой счет 4 гола (3 в чемпионате, 1 в Кубке). По окончании сезона Валенсия планирует выкупить права на Яремчука у бельгийского Брюгге.