В чемпіонаті Іспанії проходять матчі 27 туру Ла Ліги. Чинний лідер турніру мадридський Реал поїхав в гості до Валенсії. Зі старту у складі обох команд вийшли українці, пише 24 канал.

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Четвертий гол Яремчука

За Реал з перших хвилин вийшов Андрій Лунін, тоді як за Валенсію – Роман Яремчук. Перший тайм виявився провальним для мадридців, на 27 хвилині рахунок відкрив Уго Дуро. А вже за три хвилини відзначився Роман Яремчук.

Форвард збірної України зумів перехопити передачу Дані Карвахаля назад, який не побачив гравця Валенсії. У підсумку Яремчук обійшов Луніна та вразив порожні ворота. Для нього це вже третій гол в Ла Лізі цього сезону, ще один він забив у Кубку.

Відео голу Романа Яремчука: