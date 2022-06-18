Якби Путін припинив бомбардування, ми зіграли б з Фенербахче в Києві, – Луческу про жереб ЛЧ
Джерело:Spor.haber7.com
Турецьке Фенербахче буде першим суперником Динамо у Лізі чемпіонів. Мірча Луческу залишився незадоволений жеребом.
Луческу: Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі
Головний тренер Динамо вперше прокоментував жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Румунський спеціаліст не хотів, щоб його команда зустрічалась із турецьким Фенербахче вже у першому ж матчі.
До теми Мірча Луческу приїхав в Україну разом із командою, – Tribuna
Це буде важкий матч для нас. Я б не хотів зустрічатися з Фенербахче у першому раунді. Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі,
– сказав "Містер".
Тренер зазначив, що відновлення футбольного сезону та виступи Динамо у Лізі чемпіонів є важливим з точки зору морального духу українців, який вже дещо втомився від війни.
Своїми виступами на євроарені футболісти київського клубу хочуть показати усім, що життя триває і вони продовжують виходити на футбольне поле, попри бомбардування. Луческу разом із командою спробує принести у життя українського народу трішки щастя, позитивних емоцій та посмішок.
"Швидше за все, матч відбудеться в Польщі"
Луческу розповів про приїзд гравців зі збірної України та підготовку до нового сезону. Румун зазначив, що якби не кремлівський очільник Володимир Путін, то Динамо б приймало матч Ліги чемпіонів у рідному Київ, а не шукало б прихисток у Польщі.
Гравці приїдуть зі збірної. Звичайно, їх бентежить воєнний стан. З’являються й нові молоді футболісти. Я хочу дати їм більше шансів. Після нашої роботи у Румунії в нас буде підготовчий табір у Швейцарії. Швидше за все, матч відбудеться в Польщі. Але Якби Путін припинив бомбардування, ми зіграли б з Фенербахче в Києві. Я мрію, щоб війна закінчилася і ми знову могли грати на заповненому стадіоні,
– розповів головний тренер "біло-синіх".
Динамо розпочало підготовку до сезону
- Футболісти Динамо були поділені на дві групи та 17 – 18 червня пройшли медичний огляд. Спершу повідомлялось, що Луческу не повернувся в Україну, а чекає команду у Бухаресті, але згодом ця інформація була спростована.
- До 22 червня команда буде тренуватись у рідному Києві, після чого вирушить у Румунію. А вже 24 червня полетить у Швейцарію, де на неї чекають два благодійні матчі проти місцевих клубів.
- Футболісти Динамо, які зіграли за збірну України, доєднаються до команди вже у Швейцарії (25 – 28 червня).
- Перед стартом у Лізі чемпіонів Динамо зіграє контрольний спаринг проти французького Ліона.