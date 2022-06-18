Якби Путін припинив бомбардування, ми зіграли б з Фенербахче в Києві, – Луческу про жереб ЛЧ

Турецьке Фенербахче буде першим суперником Динамо у Лізі чемпіонів. Мірча Луческу залишився незадоволений жеребом.

Луческу: Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі

Головний тренер Динамо вперше прокоментував жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Румунський спеціаліст не хотів, щоб його команда зустрічалась із турецьким Фенербахче вже у першому ж матчі.

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Це буде важкий матч для нас. Я б не хотів зустрічатися з Фенербахче у першому раунді. Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі,

– сказав "Містер".

Тренер зазначив, що відновлення футбольного сезону та виступи Динамо у Лізі чемпіонів є важливим з точки зору морального духу українців, який вже дещо втомився від війни.

Своїми виступами на євроарені футболісти київського клубу хочуть показати усім, що життя триває і вони продовжують виходити на футбольне поле, попри бомбардування. Луческу разом із командою спробує принести у життя українського народу трішки щастя, позитивних емоцій та посмішок.

"Швидше за все, матч відбудеться в Польщі"

Луческу розповів про приїзд гравців зі збірної України та підготовку до нового сезону. Румун зазначив, що якби не кремлівський очільник Володимир Путін, то Динамо б приймало матч Ліги чемпіонів у рідному Київ, а не шукало б прихисток у Польщі.

Гравці приїдуть зі збірної. Звичайно, їх бентежить воєнний стан. З’являються й нові молоді футболісти. Я хочу дати їм більше шансів. Після нашої роботи у Румунії в нас буде підготовчий табір у Швейцарії. Швидше за все, матч відбудеться в Польщі. Але Якби Путін припинив бомбардування, ми зіграли б з Фенербахче в Києві. Я мрію, щоб війна закінчилася і ми знову могли грати на заповненому стадіоні,

– розповів головний тренер "біло-синіх".

Динамо розпочало підготовку до сезону