Тренер чекає команду у Румунії
17 червня футболісти Динамо зібрались у Києві для проходження медичного огляду. Команда була поділена на дві групи. Персонал, гравці та тренерський штаб команди нарешті повернувся в Україну, щоб розпочати підготовку до нового сезону.
Цікаво дізнатись Динамо знайшло топового спаринг-партнера перед стартом у Лізі чемпіонів
За даними телеканалу, разом із командою несподівано в Україну не повернувся Мірча Луческу. Румунський тренер Динамо чекає команду у Бухаресті, куди 22 червня виїжджає команда. А вже через два дні 24 червня динамівці відлетять у Швейцарію, де зіграють два благодійні матчі проти місцевих клубів.
Хоча раніше була інформацією, що "Містер" приїде у столицю України. Про це в інтерв'ю розповів його син Разван Луческу.
Тренувати команду у Києві буде його помічник Олег Гусєв.
Підготовка Динамо до сезону
- У благодійних матчах динамівці проведуть матчі проти Івердон Спорт та Лозанни Спорт. Поєдинки заплановані на 26-те та 29-те червня.
- У липні київським клуб проведе товариську зустріч проти французького Ліона. Матч буде у процесі підготовки до виступів у Лізі чемпіонів, які команда Луческу розпочинає якраз у середині липня. Першим суперником "біло-синіх" буде турецьке Фенербахче.
- Свого опонента Динамо прийме у Польщі, адже через війну в Україні не зможе зіграти домашній матч на НСК "Олімпійський".
- Футболісти Динамо, які зіграли за збірну України, доєднаються до команди вже у Швейцарії (25 – 28 червня).