Сонячна Туреччина чекає
Київське Динамо розпочинає шлях у єврокубках саме зі Шляху представників ліг. "Біло-сині" будуть єдиним представником України на цій стадії, адже Шахтар зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів, пише 24 канал.
До теми Як було у Києві: Динамо та Шахтар гратимуть ділитимуть стадіон у Польщі в єврокубках
Перед жеребкування було відомо потенційних суперників динамівців. Ними стали віцечемпіон Туреччини та Кіпру – Фенербахче та АЕК (Ларнака). Доля жеребкування звела Динамо з турецький Фенербахче.
Переможець цього поєдинку продовжить свою боротьбу у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. А невдаха матчів опуститься у кваліфікацію Лігу Європи.
Динамо свої домашні поєдинки планує зіграти у Польщі, де ділитиме один стадіон із донецьким Шахтарем. За таким же сценарієм українські гранди ділили в Україні НСК "Олімпійський". Наразі невідома, яка арена буде приймати домашні матчі киян.
До слова, 15 червня свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дізнається полтавська Ворскла.