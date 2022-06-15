Сонячна Туреччина чекає

Київське Динамо розпочинає шлях у єврокубках саме зі Шляху представників ліг. "Біло-сині" будуть єдиним представником України на цій стадії, адже Шахтар зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

До теми Як було у Києві: Динамо та Шахтар гратимуть ділитимуть стадіон у Польщі в єврокубках

Перед жеребкування було відомо потенційних суперників динамівців. Ними стали віцечемпіон Туреччини та Кіпру – Фенербахче та АЕК (Ларнака). Доля жеребкування звела Динамо з турецький Фенербахче.

Зверніть увагу! Перший поєдинок Динамо проти Фенербахче зіграє 19 – 20 липня. Матч-відповідь запланована на 26 – 27 липня 2022 року.

Переможець цього поєдинку продовжить свою боротьбу у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. А невдаха матчів опуститься у кваліфікацію Лігу Європи.

Динамо свої домашні поєдинки планує зіграти у Польщі, де ділитиме один стадіон із донецьким Шахтарем. За таким же сценарієм українські гранди ділили в Україні НСК "Олімпійський". Наразі невідома, яка арена буде приймати домашні матчі киян.

До слова, 15 червня свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дізнається полтавська Ворскла.