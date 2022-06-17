Третій поєдинок перед Лігою чемпіонів

Французький Ліон буде третім спаринг-партнером у підготовці динамівців до нового сезону. Перед цим підопічні Мірчі Луческу зіграють два благодійні поєдинки проти швейцарських клубів.

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26-го червня Динамо зустрінеться з друголіговим Івердон Спорт, а вже 29-го проведе матч проти Лозанна Спорт. Вже у липні київським клуб поміряється силами з французьким грандом. За інформацією видання, гра з Ліоном запланована на 12 липня та відбудеться на стадіоні "Рожон".

За підсумками минулого сезону Ліон посів лише 8-ме місце у турнірній таблиці Ліги 1. За 38 турів французи заробили 61 пункт.

Нагадаємо, що 16 червня команда зібралась у Києві, щоб 17 – 18 червня пройти медичний огляд. Після чого підопічні румунського тренера проведуть невеличкий тренувальний збір у столиці України.

22 червня динамівці виїжджають у Румунію, а вже через два дні прямують у Швейцарію. Футболісти, які грали за збірну України у відборі ЧС-2022 та Лізі націй, приєднаються до команди дещо пізніше. Збірники приїдуть 25 – 28 червня прямо у Швейцарію.

Динамо вже грало проти Ліона

Доля двічі зводила ці клуби на футбольному полі. Це було ще у далекому 2006-му, коли жереб звів їх у груповому раунді Ліги чемпіонів.

У двох матчах кияни поступились. Вдома зазнали розгромної поразки – 0:3, а на виїзді знову мінімально програли французам (1:0). Український клуб не забив супернику жодного гола.

До слова. Ці поєдинки передуватимуть старту у Лізі чемпіонів. 19 – 20 липня Динамо зіграє у другому кваліфікаційному раунді проти турецького Фенербахче.