Луческу відпустив гравців до родин

Протягом 17 – 18 червня футболісти Динамо пройшли медичне обстеження в одній із київських клінік. Гравці проведуть перші тренування у столиці України, звідки вже 22 червня виїдуть у Румунію, а згодом у Швейцарію. Там на них чекатиме два благодійні матчі проти місцевих клубів.

Цікаво дізнатись Мірча Луческу приїхав в Україну разом із командою, – Tribuna

Команда повернулась в Україну без гравців, які виступали за збірну України у відборі на ЧС-2022 та Лізі націй. Збірники отримали від головного тренера Мірчі Луческу 10-денну відпустку. Тому лідери приєднаються до команди вже безпосередньо у Швейцарії.

Збірники приїдуть приблизно 25 – 28 червня.

У липні кияни стартують у Лізі чемпіонів, тому перед цим вже запланували спаринг проти топового клубу Європи – французького Ліона, який повинен відбутись 12 липня.

Нагадаємо, що першим суперником Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів буде турецький Фенербахче. Перша зустріч запланована на 19 – 20 липня. Кияни обирають, яке польське місто прийме їх домашні матчі у єврокубках.

Щодо самого румунського спеціаліста, то повідомлялось, що Луческу не приїхав у Київ, а чекає команду у Бухаресті. Однак видання Трибуна сповістила те, що "Містер" прибув в Україну одним автобусом із футболістами.