Відновлюють благодійне турне

Один із лідерів УПЛ буде далі збирати кошти на потреби українців через футбольні поєдинки. Динамо вдалось домовитись про два благодійні матчі. Першим суперником "біло-сині" стане швейцарський Івердон Спорт.

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Поєдинок під егідою "Play for Peace. Stop the War" відбудеться 26 червня. Стартовий свисток на міському стадіоні в Івердон-ле-Бені пролунає о 17:00 за Києвом.

Через три дні Динамо проведе свій другий матч проти футбольного клубу Лозанна Спорт. 29 червня футболісти вийдуть на футбольне поле арени "Стад де ля Тюільєр" о 21:00 за київським часом.

Що відомо про майбутніх суперників Динамо

Івердон Спорт виступає другій за силою лізі Швейцарії. У Challenge Лізі за 36 турів заробив 44 пункти та став восьмим серед 10 клубів чемпіонату.

Лозанна Спорт виступає у швейцарській Суперлізі. За підсумками сезону-2021/2022 посів останнє 10-те місце. За 36 турів команда здобула лише 22 очки. Сам клуб заснований у 1896 році.

Нагадаємо, що до матчів збірної України, Динамо провело благодійне турне, яке складалось із семи поєдинків. Підопічні Мірчі Луческу не знали смаку поразок, здобувши п'ять перемог, а у двох матчах розписали мирові. В останній зустрічі, яка відбулась 13 травня, динамівці розгромили в Естонії місцеву Флору (0:3).