Джошуа планує кардинально змінити тактику
У першому протистоянні проти українця Джошуа зазнав прикрої поразки. Олександр впевнено переміг Ентоні та відібрав у нього чемпіонські титули.
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У реванші британець сподівається відігратися. Він планує перемогти Усика нокаутом.
Бій з Усиком тривав 12 раундів. Це був мій план на гру, бо я думав, що можу конкурувати з ним як боксер. І я думаю, що він виграв на два раунди більше, ніж я. Отак він і став чемпіоном. Тому ціль зараз – повернутися до витоків та перемогти нокаутом,
– заявив Джошуа.
"Коли я боксую, то завжди відчуваю, як дух суперників згасає. Чесно кажучи, коли дивишся людині прямо в очі і спостерігаєш за її тілом, то можеш читати її і завдавати удару за ударом. Тоді ця людина повільно згасає", – додав британський боксер.
Усик – Джошуа: майбутній бій-реванш
- Наразі немає офіційної дати та місця проведення реваншу Усик – Джошуа. Раніше ймовірною датою називали 25 червня 2022 року.
- Проте після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, плани щодо бою різко змінилися.
- Адже після повномасштабного наступу Росії Усик повернувся до України. До цього він перебував у Великій Британії. Боксер узгоджував питання щодо реваншу.
- Олександр вступив до територіальної оборони Київської області.
- Згодом Олександр прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти Джошуа. Він неодноразово наголошував, що на ринзі від нього буде більше користі, а ніж зі зброєю в руках. Також він зазначив, що намагається не читати новини про війну, яку розпочала Росія. Боксер хоче сконцентруватися на майбутньому реванші.
- 7 квітня боксер повідомив, що розпочав підготовку проти бою з британцем. Де саме Олександр тепер готується до майбутнього поєдинку поки невідомо.
- Відомий інсайдер повідомив, що бій може відбутися вже 23 липня 2022 року. Місцем поєдинку може бути Саудівська Аравія або Велика Британія. Про це також говорив і промоутер британця Едді Хірн.